Conférence hommage à Roland Castro Jeudi 13 avril, 19h00 Pavillon de l’Arsenal

« Des années de Vive la Révolution à celles du Mouvement pour l’Utopie Concrète, Roland Castro a marqué son époque par sa pratique engagée de l’architecture, qu’il envisageait avant tout comme l’art de créer des lieux et des liens. Intellectuel fabricant, il a laissé son empreinte poétique dans les nombreux quartiers qu’il a contribué à bâtir, comme dans les esprits qui ont eu la chance de le croiser. À travers des témoignages et des anecdotes, nous reviendrons sur les moments clés de sa vie, que ce soit durant Mai 68, dans le remodelage des banlieues durant les années 80, ou par son engagement sans faille pour une République véritablement laïque. Une soirée en hommage à l’architecte, l’homme, l’ami, et surtout à ce que nous lui devons, l’idée de l’urbanité. » – Yoann Sportouch

avec

Anne Hidalgo, Maire de Paris

Cyril Aouizerate, fondateur des MOB Hôtels

Michel Cantal-Dupart, architecte-urbaniste

Silvia Casi, architecte-urbaniste

Jean-Pierre Le Dantec, ingénieur, architecte, historien et écrivain

Sophie Denissof, architecte-urbaniste, co-fondatrice de l’Atelier Castro Denissof Associés

Sihem Habchi, féministe militante engagée dans la lutte contre la précarité et l’exclusion

Abel Mestre, journaliste

Christian de Portzamparc, architecte

Marc Vaye, architecte scénographe

Conférence hommage animée par

Yoann Sportouch, Directeur-Fondateur, LDV Studio Urbain

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T19:00:00+02:00 – 2023-04-13T22:00:00+02:00

