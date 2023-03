[Table ronde] Comment se former à la ville écologique de demain ? Pavillon de l’Arsenal, 12 avril 2023, Paris.

[Table ronde] Comment se former à la ville écologique de demain ? Mercredi 12 avril, 19h00 Pavillon de l’Arsenal entrée libre

avec

Baptiste Lanaspeze et Paul-Hervé Lavessière, cofondateurs de l’Agence des Sentiers Métropolitains

Marion Schnorf, Directrice de la Cité de l’agriculture

Philippe Simay, philosophe

Clara Simay, architecte

“Nature en ville”, “trames vertes et bleues”, “bas carbone”, “construction biosourcée”, “modes de transport doux”, « agriculture urbaine », « biorégionalisme »… À l’intersection de l’urbanisme et de l’écologie, les initiatives et les approches se multiplient, sans toujours parvenir à se relier, à former une politique cohérente – et à produire des effets. Et c’est normal : car personne n’est vraiment formé à l’écologie urbaine.

Comment s’y retrouver dans la prolifération des propositions, des sujets, des échelles ? De quels types de boussoles disposons-nous pour envisager la mutation écologique des villes ?

Quelles sont les pédagogies, les outils, les valeurs qui permettraient de créer une culture écologique, partagée par un ensemble de professionnels, pour penser et agir en commun ?

Qui faut-il former, comment et selon quels contenus, si nous voulons nous diriger vers la ville écologique ? C’est cette question – indissociablement théorique et pratique – que cette soirée voudrait partager avec le public.

Pavillon de l'Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T19:00:00+02:00 – 2023-04-12T22:00:00+02:00

© Gabrielle Rayé