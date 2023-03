[Projection-rencontre] Fernand Pouillon Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Projection-rencontre] Fernand Pouillon Pavillon de l’Arsenal, 5 avril 2023, Paris. [Projection-rencontre] Fernand Pouillon Mercredi 5 avril, 19h00 Pavillon de l’Arsenal sur inscription À l’occasion de la projection en avant-première du documentaire retraçant la période 1955–1964 du singulier destin de Fernand Pouillon, rencontre avec la réalisatrice Marie-Claire Rubinstein, les architectes Marc Bedarida, Amar Lounès, Pierre Mougin, l’écrivain-éditeur Bernard Marrey, Marie-Clotilde Morgado et habitante de Meudon-la-Forêt. Dans les années 50, la reconstruction inachevée des ruines de la seconde guerre mondiale, la recherche d’autonomie des colonies françaises, l’urgence était de faire face à une pénurie criante de logements mis en évidence par l’appel de l’abbé Pierre en 1954.

Fernand Pouillon (1912-1986), en « moine bâtisseur » va, avec une volonté acharnée de construire en grande quantité et dans l’urgence des logements de qualité, inventer des méthodes de construction jusqu’à bousculer les procédés en vigueur pour parvenir à des prix imbattables, avec l’ambition d’offrir du beau à tous. #fernandpouillon Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/12694-fernand-pouillon.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

