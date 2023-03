ACADÉMIE DES SAVOIR-FAIRE : LA PIERRE Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La Fondation d’entreprise Hermès est heureuse de vous accueillir à la troisième matinale de conférences de l’Académie des savoir-faire dédiée à

« La Pierre ».

PROGRAMME DE LA MATINALE 9h – L’ARCHITECTURE NABATÉENNE OU L’ART DE SOUSTRAIRE LA PIERRE

Laïla Nehmé, directrice de recherches au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), archéologue et épigraphiste 9h45 – DÉPLACER DES MONTAGNES

Carl Fredrik Svenstedt, architecte

En dialogue avec Lina Ghotmeh 10h30 – PAUSE CAFÉ 11h – CONSTRUIRE EN PIERRE AUJOURD’HUI

Pierre Bidaud, compagnon du Devoir, tailleur de pierre

Amin Taha, architecte

Échange modéré par Lina Ghotmeh 11h45 – UNE ARCHITECTURE MÉTÉOROLOGIQUE

Philippe Rahm, architecte

© Darren Harvey-Regan / Fondation d'entreprise Hermès

