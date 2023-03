[Matinale] Académie des savoir-faire : La Pierre Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Matinale] Académie des savoir-faire : La Pierre Pavillon de l’Arsenal, 1 avril 2023, Paris. [Matinale] Académie des savoir-faire : La Pierre Samedi 1 avril, 09h00 Pavillon de l’Arsenal sur inscription avec Pierre Bidaud, Lina Ghotmeh, Laïla Nehmé, Philippe Rahm, Carl Fredrik Svenstedt, Amin Taha L’Académie des savoir-faire, organisée par la Fondation d’entreprise Hermès depuis 2014, est un programme s’attachant à explorer les voies d’innovation autour d’un matériau dans une approche favorisant l’intelligence collective. Pour cette sixième édition, l’Académie s’ouvre pour la première fois aux architectes afin d’approfondir les dimensions historiques, symboliques, esthétiques, physiques mais aussi économiques et sociales de la pierre. #conference #matinee #lapierre #pierre #academiedessavoirfaire #fondationhermes #hermes Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/12691-la-pierre.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00 © Darren Harvey-Regan / Fondation d’entreprise Hermès

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 75004 - PARIS 04 Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pavillon de l'Arsenal Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[Matinale] Académie des savoir-faire : La Pierre Pavillon de l’Arsenal 2023-04-01 was last modified: by [Matinale] Académie des savoir-faire : La Pierre Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 1 avril 2023 Paris Pavillon de l'Arsenal Paris

Paris Paris