[Table ronde] Les écoles buissonnières Pavillon de l’Arsenal, 16 mars 2023, Paris.

[Table ronde] Les écoles buissonnières Jeudi 16 mars, 19h00 Pavillon de l’Arsenal sur inscriprion

Parfois dans l’école, dans l’entre-deux ou prônant sa désertion, de nouvelles pédagogies alternatives voient le jour et cherchent toutes à répondre aux crises écologiques et sociales. Ces nouvelles formes d’écoles buissonnières politisent des enseignements et replacent les futurs métiers d’architectes là où ils devraient être : d’utilité publique. Suite à une première rencontre à Grenoble en décembre 2022 qui a fait le point sur les initiatives au sein des écoles d’architecture, certain.e.s membres de l’École zéro, GRAPE, Reprises de savoirs et l’ENSCI fait le mur partageront avec les collectifs Bellastock et Collectif Etc leurs actions et luttes en cours. Ces quatre groupes issus de formation en architecture et design expérimentent aujourd’hui différentes manières de faire école collectivement.

Manifestation organisée dans le cadre du cycle de conférences An Architecture School Of Commons

#tableronde #conference #collectifetc #bellastock #reprisedesavoirs #enscifaitlemur #ecoleeero #grape

Pavillon de l’Arsenal 75004 – PARIS 04 Paris 75004 Paris Paris Île-de-France 0142763397 https://www.pavillon-arsenal.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/an-architecture-school-of-commons/12696-les-ecoles-buissonnieres.html »}] Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris historique, le Pavillon de l’Arsenal est l’espace vivant de toutes les disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole, pionnier des architectures émergentes, le centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un territoire d’échanges et d’apprentissage gratuit et accessible à tous. Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

2023-03-16T19:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

© ASOC 2022