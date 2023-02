[Conférence] Points Noirs Pavillon de l’Arsenal, 9 mars 2023, Paris.

[Conférence] Points Noirs Jeudi 9 mars, 19h00 Pavillon de l’Arsenal

Anomalies récurrentes de propreté

Milena Charbit, architecte

Olivier Charlec, éboueur à la division 14-7

Rebekka Deubner, photographe

Deborah Feldman et Baptiste Potier, architectes, 127af

Réalisée avec les services de la propreté de la Ville de Paris, l’étude Points Noirs, menée par les architectes Milena Charbit, Déborah Feldman et Baptiste Potier, dans le cadre de la plateforme de recherche FAIRE, cartographie et analyse pour la première fois les anomalies récurrentes de propreté, lieux de dépôts sauvages et clandestins à Paris. Cette recherche inédite permet de recenser et classer 1412 “points noirs” répartis sur l’ensemble des arrondissements de Paris. Ils traduisent tant des mésusages quotidiens qu’ils révèlent des micro-espaces : recoins, renfoncements, incongruités urbaines ou architecturales, pignons, murs aveugles…

Conférence à l’occasion du lancement de la publication

Étude menée sous la direction de Milena Charbit et Deborah Feldman et Baptiste Potier, 127af dans le cadre de l’accélérateur de projets innovants FAIRE, avec le soutien de la Ville de Paris, MINI, La Caisse des Dépôts et EDF

© Noémie Santos