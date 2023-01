[Conférence] A-lab Pavillon de l’Arsenal, 1 février 2023, Paris.

[Conférence] A-lab Mercredi 1 février, 18h30 Pavillon de l’Arsenal

Between The Blue And The Green – Reconnecting Oslo

Geir Haaversen, co-fondateur @alab_architects

Mansoor Hussain, secrétaire du conseil – Oslo

Olav Line, CEO Mustad Property Oslo

@carlosmorenofr , spécialiste de la Smart City – Paris

Que peuvent apprendre Paris et Oslo l’une de l’autre ? Oslo a été densifiée dans l’espace entre « le bleu et le vert » en assurant une mixité des programmes. La mutation de ville portuaire à “ville fjord” a été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre les secteurs privé et public. Paris est une vitrine de “Reinventing Cities” et a développé le concept de “Ville du quart d’heure” durant une décennie. Les deux métropoles introduisent des mesures de durabilité de plus en plus radicales, mais sont-elles prêtes pour l’avenir ? Comment pouvons-nous notamment planifier le réemploi, et quels sont les rôles de la nature et de l’eau dans la ville de demain ?

Organisée par La galerie d’architecture

Présentation en anglais

Exposition du 31 janvier au 25 février 2023

