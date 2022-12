Patinons au Pavillon ! Pavillon de l’Arsenal, 13 décembre 2022, Paris.

Cet hiver, le Pavillon de l’Arsenal installe au centre de la halle d’exposition une patinoire éphémère pour partager une expérience insolite et conviviale, patiner au musée!

Pour venir glisser, rien de plus simple. Réservez vos patins sur internet (2 euros pour 30 minutes), récupérez les quinze minutes avant, chaussez et glissez au coeur des expositions. Un animateur sportif vous accueille et vous guide dans vos premières glissades. Pour les plus petits, des pingouins pour aider à patiner et des patinettes double lames permettent de s’exercer dès 2 ans. Équipement de quartier insolite et éphémère, la patinoire accueille également tous les jours pendant les vacances les enfants des centres de loisirs parisiens.

Construite à partir de dalles de polymère de haute densité, louées, réutilisables pendant 20 ans et complètement recyclables, la patinoire ne consomme ni eau, ni électricité. Son installation au milieu de l’exposition « Conserver Adapter Transmettre » démontre la potentiel de transformation des lieux publics en fonction des saisons et des attentes, de façon vertueuse. Propriétaire de la patinoire, l’entreprise Glice s’engage à compenser les émissions carbones liées au transport et au montage, en plantant un arbre pour chaque plaque posée, soit 45 arbres pour la réinstallation au Pavillon de l’Arsenal.

Après le Pavillon Vertical estival dédié à l’escalade, le Pavillon de l’Arsenal conjugue à nouveau culture et sport pour permettre à toutes et tous de profiter des congés en patinant.

À vos patins !

INFORMATIONS

Patinoire éphémère du 13 décembre 2022 au 8 janvier 2023

Réservation en ligne obligatoire sur pavillon-arsenal.com

(2 € pour 30 minutes)

Accessible à partir de 2 ans

Pratique encadrée par un animateur sportif

Le port de gants personnels est obligatoire sur la patinoire



