FAIRE CLUB 2022
Lundi 7 novembre, 19h00
Pavillon de l'Arsenal

Revue de projets engagés & échanges autour vos projets pour FAIRE 2022 Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France _AIR, rafraichir le patrimoine habité par la ventilation naturelle

Romain Brochard & Lucille Leyer, Ylé architectes & Fabian Bertocchi, Nobatek, centre de recherche appliquée

Recherche menée avec le soutien de Paris Habitat et de la RIVP _Angles, un potentiel d’espaces urbains à reconquérir

Victor Maréchal & Nicolas Lombardi, architectes _Faire et cuisiner, implanter des cuisines communes

Memia Belkaid & Lina Lagerström, Septembre

Recherche-action menée avec le soutien de la RIVP _Manuel des petits chemins, concevoir des parcours domicile/école

Meriem Chabani, New South

Ateliers menés avec les élèves des écoles élémentaires Bretonneau (Paris 20), Choisy (Paris 13) et Saussure (Paris 17) _M.E.G.A, plateforme mobile de production d’objets à base d’argile verte

Souleimen Midouni & Pietro Mariat, Niveau Zéro Atelier

Expérimentations réalisées avec le soutien de Anna Saint-Pierre, PhD design, Architecture et textile, Briqueterie DeWulf, BRGM, ciguë, ETS Bermann, Géotec, Katherine Dara, Mairie de Bagnolet _Murs « biodiversitaires », recherche et expérimentation de prototypes

Pascale Dalix, ChartierDalix

Expérimentations réalisées avec le soutien du Muséum d’Histoire Naturelle (Paris 5) et de la Biennale d’architecture et de paysage de Versailles _Ornement et performance de la terre

Louise Dubois, Atelier Aïno & Nina Mahe-Rome, Franck Boutté Consultants

Recherche et prototype réalisés avec le soutien de Cycle Terre, amàco, Les Grands Ateliers Échanges, rencontres et bières artisanales brassées à Paris par BAPBAP, de 19h à 22h !

