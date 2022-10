[Conférence] Leopold Banchini Pavillon de l’Arsenal, 2 novembre 2022, Paris.

[Conférence] Leopold Banchini Mercredi 2 novembre, 19h00 Pavillon de l’Arsenal

Tears in the Club

Diplômé de l’EPF de Lausanne, Leopold Banchini développe une pratique éclectique et non dogmatique célébrant la simplicité, l’économie et la durabilité. Il définit « l’architecture comme un outil pour soutenir des manières inattendues et diverses de vivre ensemble et réfute l’idée d’utiliser les bâtiments comme des représentations de pouvoir, de richesse ou de supériorité culturelle ». Sa vision du projet encourage « des modèles alternatifs aux méthodes de production commerciales, et élargit les définitions traditionnelles de la réalisation de projets en utilisant les cultures du bricolage comme moyen d’émancipation, et comme arme à opposer aux relations établies des suprématies du savoir ». Ainsi Leopold Banchini aborde l’architecture avant tout comme une forme d’action sociale.

Conférence proposée dans le cadre du cycle « La libération de l’objet » conçu par Thibaut Barrault, architecte et enseignant et organisé par l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est



