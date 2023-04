Appel à projet exposition « métamorphoses », retour des dossiers avant le 14/05/2023 pavillon de l’architecture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Appel à projet exposition « métamorphoses », retour des dossiers avant le 14/05/2023

pavillon de l'architecture, 19 avril 2023, Nantes.

Le Pavillon de l'architecture organise de septembre à octobre 2023 la 9e édition du Mois de l'Architecture. Cette année, le thème de cette manifestation sera «Métamorphoses». Nous souhaitons mettre en valeur des projets inspirants qui participent à la métamorphose de la ville, du bâti, des usages etc. sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine. Nous créons pour cette occasion une exposition et nous vous invitons à nous envoyer vos projets qui illustrent ce thème. L'inauguration de cette exposition aura lieu le 14 septembre et «lancera» le mois de l'Architecture. Nous attendons avec impatience vos propositions de projets neufs, réhabilitations, extensions, aménagements urbains et/ou paysagers avant le 14 mai 2023 !

