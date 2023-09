La maison traditionnelle Pointoise, évolution et formes Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Pointe-à-Pitre, 14 octobre 2023, Pointe-à-Pitre.

La maison traditionnelle: évolutions et forme

La ville de Pointe-à-Pitre possède un riche patrimoine architectural civil, des cases, des maisons bourgeoises, des demeures en série dont les plus anciennes remontent à la fin du XIXe siècle.

Les maisons témoignent de multiples usages : Commercial résidentiel et se déclinent en plusieurs types. Elles témoignent en outre des multiples catastrophes qui ont jalonnées l’histoire de la ville entre (tremblement de terre de 1843, incendies de 1871 et 1899).

Ce circuit vous invite à la découverte de la maison pointoise et de ces caractéristiques: Matériaux, mise en œuvre, décor…

Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Angle de la Rue Alexande ISAAC et de la Place Gourbeyre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe

L'Ancien Presbytère de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul, aujourd'hui appelé Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre:

C’est l’un des rares édifices entièrement en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1843. Il est aussi l’un des seuls à posséder un péristyle avec loggia et fronton classique, restitués après restauration. Une galerie métallique enserre le noyau central sur trois côtés. Les intérieurs sont décorés de faux marbre et de tapis carrelés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

