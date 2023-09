Lapwent en architecture, une aventure moderniste Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Pointe-à-Pitre, 13 octobre 2023, Pointe-à-Pitre.

Lapwent en architecture, une aventure moderniste 13 – 15 octobre Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Entrée libre

Passionné de la photographie, Christian GOETGHEBEUR met en exergue le caractère très innovant de l’architecture moderniste et brutaliste de la ville de Pointe-à-Pitre, une exposition consacrée aux constructions en béton et ciment armé réalisées entre les années 1930 à 1990.Il s’intéresse également à l’aventure humaine que la reconstruction de Pointe-à-Pitre impliqué après le cyclone de 1928, mélant des acteurs majeurs du début tel qu’Ali Tur, puis Gérard-Michel CORBIN qui ont largement contribué à la reconfiguration architecturale de la Ville. Loin d’une approche documentaire, l’artiste nous invite à voyager dans son univers et nous fait partager une vision esthétique et originale de ses déambulations contemplatives dans les rues de Pointe-à-Pitre.

Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, Ancien Presbytère, Place de la Victoire Angle de la Rue Alexande ISAAC et de la Place Gourbeyre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe https://monumentum.fr/ancien-presbytere-saint-pierre-et-saint-paul-pa00105882.html;http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00105882 L’Ancien Presbytère de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, aujourd’hui appelé Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre:

C’est l’un des rares édifices entièrement en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1843. Il est aussi l’un des seuls à posséder un péristyle avec loggia et fronton classique, restitués après restauration. Une galerie métallique enserre le noyau central sur trois côtés. Les intérieurs sont décorés de faux marbre et de tapis carrelés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Christian GOETGHEBEUR