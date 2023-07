Visite guidée du pavillon de la solitude Pavillon de la solitude Prissé Catégories d’Évènement: Prissé

Saône-et-Loire Visite guidée du pavillon de la solitude Pavillon de la solitude Prissé, 16 septembre 2023, Prissé. Visite guidée du pavillon de la solitude 16 et 17 septembre Pavillon de la solitude Entrée libre Propriété de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Mâcon, ce petit pavillon octogonal en bois est situé à l’extrémité du domaine du château de Monceau à Prissé. Alphonse de Lamartine aimait s’y retirer pour écrire et méditer. C’est d’ailleurs ici qu’il écrivit une partie de L’histoire des Girondins. Pavillon de la solitude Château de Monceau, 71960 Prissé Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 09 75 60 45 35 Pavillon construit vers 1840, inséparable de l’histoire de Lamartine et du château de Monceau où le poète et homme d’État reçut de nombreuses personnalités du monde politique, littéraire ainsi que des musiciens célèbres. C’est dans ce pavillon que Lamartine écrivit des pages de l’« Histoire des Girondins ».

Le pavillon est ouvert pour les Journées européennes du patrimoine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

