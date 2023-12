Gilles Jobin — RESET! Beasts and Demons Pavillon de la danse contemporain Genève, 23 janvier 2024, Genève.

Gilles Jobin — RESET! Beasts and Demons 23 – 27 janvier 2024 Pavillon de la danse contemporain

Le dispositif de la Cie Gilles Jobin est bluffant : la danse sur scène se transmet à des avatars sur écran. En direct. Dans ce RESET! Beasts and Demons, le numérique défriche les mondes les plus fantasques. Porté par la musique live de Simone Aubert et POL.

Création 2024 / Coproduction Pavillon ADC Genève

Direction et chorégraphie Gilles Jobin — Danse Maëlle Deral, Ivan Larson, Susana Panadés Diaz — Musique live Simone Aubert, POL — Développeur Unity et Régie Digitale Adryan Barrilliet— Technologiste créatif Camilo De Martino — Artiste technique Pedro Ribot — Artistes 3D Olga Konycheva, Huizi Yang — Capture de mouvement et régie plateau Marthe Lepeltier — Creatures Creatures Bionic / Ace Ruele — Avatars rigs Film Engineers — Système de capture de mouvement Qualisys — Soutien technique Trinoma — …

Photo: @ Gregory Batardon

Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève 1207

