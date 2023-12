Pratique corporelle matinale avec Cindy Van Acker Pavillon de la danse contemporain Genève Catégorie d’Évènement: Genève Pratique corporelle matinale avec Cindy Van Acker Pavillon de la danse contemporain Genève, 19 décembre 2023 08:00, Genève. Pratique corporelle matinale avec Cindy Van Acker 19 – 22 décembre Pavillon de la danse contemporain entrée libre Pour bien débuter votre journée, La Cie Greffe / Cindy Van Acker vous propose des sessions de pratique corporelle matinale de 45 minutes sur le parvis du Pavillon, d’août à décembre.

Une pratique libre et ouverte à tous-tes.

Session du mois de décembre:

du ma 19 au ve 22 décembre

de 9h à 9h45 sur le parvis du Pavillon

accès libre / s’habiller confortablement et chaudement selon la météo, baskets aux pieds / dans le foyer du Pavillon en cas de mauvais temps Accès libre

Dates de la prochaine session à venir sur pavillon-adc.ch

Infos: https://pavillon-adc.ch/spectacle/pratique-corporelle-decembre-2023/ La Cie Greffe / Cindy Van Acker:

https://www.ciegreffe.org/a-propos Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève 1207 Cité Genève https://pavillon-adc.ch/ [{« link »: « https://pavillon-adc.ch/spectacle/pratique-corporelle-decembre-2023/ »}, {« link »: « https://www.ciegreffe.org/a-propos »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T09:00:00+01:00 – 2023-12-19T09:45:00+01:00

