Charlotte Imbault / La pièce à venir (préambule) / What You See s'étend sur scène
Pavillon de la danse contemporain
Genève, 14 décembre 2023 19:00

La pièce à venir (préambule) / What You See s’étend sur scène Jeudi 14 décembre, 20h00 Pavillon de la danse contemporain entrée libre sur réservation

What You See prend l’espace de la scène pour une écoute collective. Des voix, vos voix racontent un spectacle fictif à partir des capsules sonores qui ont été réalisées tout au long de la saison dernière au Pavillon ADC.

Les matières sonores de ce que les personnes ont réellement vu de chaque spectacle sont cette fois mises en commun, créant une nouvelle trame d’une pièce chorégraphique qui n’a jamais eu lieu. Par le biais du montage, une écriture de mouvements s’invente, une scénographie et des lumières voient le jour. De l’écoute documentaire au casque, What You See devient fictif et prend l’espace de la scène pour une écoute collective.

https://pavillon-adc.ch/spectacle/charlotte-imbault-2023/

Entrée libre sur réservation:

https://infomaniak.events/shop/OTwI0EDjP8/

Le site de What You see:

https://whatyousee.fr/

Pavillon de la danse contemporain
Place Sturm
Genève 1207
Cité Genève
https://pavillon-adc.ch/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

