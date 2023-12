Dorothée Munyaneza — Toi, moi, Tituba … Pavillon de la danse contemporain Genève, 7 décembre 2023 19:00, Genève.

Dorothée Munyaneza — Toi, moi, Tituba … 7 et 8 décembre Pavillon de la danse contemporain de 8.- à 25.-

À travers Toi, moi, Tituba…, Dorothée Munyaneza transforme le corps dansant en archive sensible et fait résonner au côté du oudiste et compositeur Khyam Allami les vies d’existences oubliées et broyées par le système colonial. Chorégraphie d’une résistance.

Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève 1207 Cité Genève

