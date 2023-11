Caroline de Cornière – Seule·s en scène Pavillon de la danse contemporain Genève Catégorie d’Évènement: Genève Caroline de Cornière – Seule·s en scène Pavillon de la danse contemporain Genève, 29 novembre 2023, Genève. Caroline de Cornière – Seule·s en scène 29 novembre – 3 décembre Pavillon de la danse contemporain de 8.- à 25.- Caroline de Cornière

Seule.s en scène

me 29 novembre — di 3 décembre

me—ve 20h, sa 19h, di 18h Avec Seule·s en scène, Caroline de Cornière invite cinq danseuses d’expérience – Fabienne Berger, Prisca Harsch, Corina Pia, Corinne Rochet, Marcela San Pedro – à partager avec elle une même phrase chorégraphique. Ce qui l’intéresse dans cette rencontre solitaire, c’est la longue expérience de la danse qu’elle partage avec ces artistes et que chacune, forte de son propre parcours, incarne aujourd’hui. Pour tisser ensemble leur histoire de femmes au plateau en sororité douce, joyeuse.

Création Concept, chorégraphie & danse : Caroline de Cornière — partenaires de scène Fabienne Berger, Prisca Harsch, Corina Pia, Corinne Rochet, Marcela San Pedro

Création sonore : Fred Jarabo

Scénographie : Antonie Oberson

création lumière : Alessandra Domingues

Costumes : Aline Courvoisier & Caroline de Cornière

Assistanat : Margaux Monetti

Regard extérieur : Joëlle Bouvier & Gregory Stauffer

Photo © Ella Josephine Campbell

Bord de scène avec la chorégraphe Joëlle Bouvier

je 30 nov après la représentation

Représentation Relax

sa 2 déc

Infos sur www.sorties-relax.ch

À faire ensemble :

Atelier corporel — animé par Caroline de Cornière

sa 2 déc de 11h à 13h / Tarif 10 CHF / atelier

Inscriptions sur pavillon-adc.ch

