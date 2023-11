Élie Autin – Présage Pavillon de la danse contemporain Genève Catégorie d’Évènement: Genève Élie Autin – Présage Pavillon de la danse contemporain Genève, 10 novembre 2023, Genève. Élie Autin – Présage 10 et 11 novembre Pavillon de la danse contemporain 12.- (tarif unique) Danse

De l’Antiquité à la science-fiction, le plateau déborde d’émotions. Élie Autin performe en solo le mythe antique et violent des Bacchantes, pour rêver d’une terre où vivre tou·xtes ensemble. Présage, un conte sacrificiel sur le racisme ordinaire.

Programmé dans le cadre de Emergentia – temps fort pour la création chorégraphique émergente réalisé par L’Abri, le TU et le Pavillon ADC – qui a lieu du 1er au 11 novembre.

https://emergentia.ch/

