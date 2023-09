La Nuit est Belle: observation publique gratuite le vendredi 22 septembre à partir de 20h00 Pavillon de chasse Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq La Nuit est Belle: observation publique gratuite le vendredi 22 septembre à partir de 20h00 Pavillon de chasse Villeneuve-d’Ascq, 22 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. La Nuit est Belle: observation publique gratuite le vendredi 22 septembre à partir de 20h00 Vendredi 22 septembre, 20h00 Pavillon de chasse Entrée libre Eteindre l’éclairage public le temps d’une nuit consacrée à la redécouverte du ciel étoilé et du patrimoine nocturne. La nuit est belle ! est une opération pédagogique qui a également une dimension ludique voire festive. Durant cette soirée, les animateurs du CARL proposeront une observation du ciel à l’aide de télescopes et de lunettes astronomiques. Pavillon de chasse 11 chemin du grand marais, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.astro-carl.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Pavillon de chasse Adresse 11 chemin du grand marais, 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

