Grande soirée 50 ans de mixité à HEC Paris Pavillon Dauphine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Grande soirée 50 ans de mixité à HEC Paris Pavillon Dauphine Paris, 29 novembre 2023, Paris. Grande soirée 50 ans de mixité à HEC Paris Mercredi 29 novembre, 18h45 Pavillon Dauphine sur inscription 2023 marque le 50ème anniversaire de l’ouverture du concours HEC Paris aux femmes : 50 années scandées par la trajectoire exemplaire de diplômées dont l’engagement et la réussite ont eu un impact positif sur la société. Le 29 novembre, nous nous projetterons dans le passé, le présent et l’avenir de la mixité de l’école. Programme : 18h45 : Cocktail d’accueil 19h30 : « 50 ans de mixité : passé, présent, futur » Soirée animée par Hélène Bourbouloux (H.95), présidente d’HEC au Féminin et Hedwige Chevrillon (MBA.84), journaliste radio et télévision Eloïc Peyrache, directeur général d’HEC Paris

Adrien Couret (H.07), président d’HEC Alumni

Agnès Pannier-Runacher (H.95), ministre de la transition énergétique

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie

Bérangère Couillard, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations 20h30 : dîner assis placé, en présence de nos role models Découvrez les portraits de nos role models sur www.hecalumni.fr/page/50-ans-mixite Dress code : formal Ceux qui ne peuvent être présents physiquement pourront suivre la plénière de 19h30 à 20h30 en ligne. Nous nous réjouissons de vous retrouver le mercredi 29 novembre pour cette grande soirée. Les équipes HEC au Féminin, HEC Alumni et HEC Paris Pavillon Dauphine Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016 PARIS Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.hecalumni.fr/event/grande-soiree-50-ans-de-mixite-a-hec-paris/2023/10/14/10559 »}] [{« link »: « http://www.hecalumni.fr/page/50-ans-mixite »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T18:45:00+01:00 – 2023-11-29T23:30:00+01:00

2023-11-29T18:45:00+01:00 – 2023-11-29T23:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Pavillon Dauphine Adresse Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016 PARIS Ville Paris Lieu Ville Pavillon Dauphine Paris latitude longitude 48.871623;2.274486

Pavillon Dauphine Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/