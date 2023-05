Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle Guide-Conférencière. Pavillon d’accueil du camp de Gurs Gurs Catégories d’Évènement: Gurs

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle Guide-Conférencière. Pavillon d’accueil du camp de Gurs, 21 juillet 2023, Gurs. Gurs,Pyrénées-Atlantiques Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit avant la seconde guerre mondiale.Lieu de mémoire où se succèdent les histoires troublantes des républicains espagnols,des « indésirables » ou encore des juifs sous le régime de Vichy.

Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du camp et du mémorial national .

Témoignages d’internés et photos..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Pavillon d’accueil du camp de Gurs

Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Béarn des Gaves Détails Catégories d’Évènement: Gurs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pavillon d'accueil du camp de Gurs Adresse Pavillon d'accueil du camp de Gurs Ville Gurs Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Pavillon d'accueil du camp de Gurs Gurs

Pavillon d'accueil du camp de Gurs Gurs Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gurs/

Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle Guide-Conférencière. Pavillon d’accueil du camp de Gurs 2023-07-21 was last modified: by Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par Gabrielle Guide-Conférencière. Pavillon d’accueil du camp de Gurs Pavillon d'accueil du camp de Gurs Gurs 21 juillet 2023