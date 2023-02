SAKIFE: Santé des femmes au Kivu Pavillon d’accueil de l’Assemblée Nationale du Québec, 6 mars 2023, Québec.

Exposition-reportage sur la santé des femmes au Kivu, en République démocratique du Congo, présentée à l’Assemblée nationale du Québec du 6 au 30 mars 2023 handicap moteur mi

Pavillon d’accueil de l’Assemblée Nationale du Québec 1045 rue des Parlementaires, Québec La Cité-Limoilou Québec G1R 3N8 Québec (Agglomération) Québec

Sakife est un projet d’expo-reportage, réalisé par le photographe liégeois Christophe Smets (La Boîte à Images) en collaboration avec le journaliste Olivier le Bussy (La Libre Belgique), qui a pour cadre les provinces du Nord et du Sud Kivu à l’est de la République démocratique du Congo, et vise à exposer les rôles des femmes dans le système de santé. Cette exposition itinérante met l’accent sur des instantanés de vie de femmes prestataires de soins, de patientes, et de survivantes de violences sexuelles. Elle sera présentée pour la première fois en Amérique du Nord à l’Assemblée Nationale du Québec, du 6 au 30 mars 2023. Un vernissage en présence du photographe aura lieu le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à 17h.

Sakife met en lumière les conséquences globales de l’accès restreint à des soins de santé de qualité pour les femmes du Kivu, de même que la prise en charge des victimes de violences sexuelles, en particulier celles commises par des groupes armés.

L’ambition du projet est de réaliser une exposition itinérante qui témoigne et sensibilise le public sur une question plus que jamais au cœur des enjeux majeurs des sociétés congolaise et humaine.

Cette activité est réalisée en collaboration avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, Médecins du Monde Canada et l’Assemblée Nationale du Québec.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T14:30:00+01:00

2023-03-30T22:30:00+02:00