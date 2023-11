Assemblée générale du réseau national Agricultures et Ruralités Pavillon Chesnaie du Roy – Parc Floral de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Assemblée générale du réseau national Agricultures et Ruralités Pavillon Chesnaie du Roy – Parc Floral de Paris Paris, 13 décembre 2023, Paris. Assemblée générale du réseau national Agricultures et Ruralités 13 et 14 décembre Pavillon Chesnaie du Roy – Parc Floral de Paris Sur inscription Le Réseau National Agricultures et Ruralités est le successeur du Réseau Rural National. Il réunit désormais tous les acteurs de la politique agricole commune en France pour en favoriser la mise en œuvre, catalyser l’innovation et la coopération tout en renforçant le lien entre politiques agricoles et rurales. Au programme le 13 décembre : Retour sur le Réseau Rural National et co-construction du nouveau réseau

le 14 décembre : En matinée, visite de projets en région parisienne

Des tables rondes, ateliers et moments de convivialité rythmeront l'événement.

Pavillon Chesnaie du Roy – Parc Floral de Paris
102 Route de la Pyramide
75012 – Paris

