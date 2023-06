Rencontres Impulsion Pavillon Carré de Baudoin Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Rencontres Impulsion 7 et 8 juillet Pavillon Carré de Baudoin Entrée libre

Les Rencontres Impulsion propose de rassembler près de 70 jeunes (des jeunes scolarisé·es en REP, des migrant·es primo-arrivant·es, des jeunes atteint·es de troubles du neuro-développement et de jeunes aveugles et malvoyants) autour d’un projet de création artistique inclusif visant notamment à la sensibilisation autour du handisport et des valeurs de l’olympisme. Il s’inscrit dans Impulsion, un programme pédagogique à destination de chorégraphes souhaitant développer des projets à impact social auprès de jeunes en difficultés. Ces jeunes bénéficient d’ateliers de création, de réflexion et d’échange aux côtés des chorégraphes

Construit sur le modèle sportif de la course relais, les rencontres Impulsion réunissent 12 chorégraphes les 7 et 8 juillet pour partager et célébrer l’engagement artistique auprès des jeunes en difficulté. Cet événement sera à la fois pour eux l’occasion de restituer le fruit de leur travail de création réalisé tout au long de l’année à un public extérieur mais aussi de découvrir les extraits de création des 12 chorégraphes les ayant accompagnés durant ces ateliers artistiques. En parallèle, les chorégraphes mettront en place des ateliers participatifs destinés au public afin qu’ils prennent part à la création et puissent faire corps avec la création chorégraphique contemporaine, tout en se sensibilisant à des sujets sociétaux tels que les handisports.

Pavillon Carré de Baudoin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T12:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

2023-07-08T12:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

©AliceDubourg