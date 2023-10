Salon du livre ancien et d’occasion Pavillon Buxerolles Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Salon du livre ancien et d’occasion Pavillon Buxerolles Limoges, 29 octobre 2023, Limoges. Salon du livre ancien et d’occasion Dimanche 29 octobre, 09h00 Pavillon Buxerolles 34 exposants vous donnent rendez-vous (libraires, bouquinistes, relieurs)

Entrée 2 € – gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements :

Association art&collection au 05 55 32 84 30 / 06 17 98 09 38

SARL les deux B au 06 45 90 31 49 Pavillon Buxerolles bd robert schuman limoges Limoges 87068 Uzurat Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T09:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00

