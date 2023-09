Salon du bien-être Pavillon Buxerolles Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

Salon du bien-être 6 – 8 octobre Pavillon Buxerolles

Santé , détente, nutrition, confort, médecines douces, médecines naturelles, forme, relaxation, produits bio, beauté , massages de confort …

28 conférences animées par des professionnels, 40 séances de découvertes pour tester les techniques.

Vendredi 6 octobre

13h : Comment utiliser la Kinésiologie dans votre quotidien / Ludivine Gilardeaux

14h : La communication animale, un lien d’amour au delà du temps / Andréa Le Roux

15h : La méthode Tomatis, une thérapie à l’écoute / Frédéric Massouline

16h : Bien vieillir avec Antalgym / René Adamsky

17h : Votre maison peut-elle vous rendre malade ? / Michel Desfoux

18h : La géobiologie / Pascal Aillet

Nocturne :

19h : Mini concert : Découverte de la Harpe /

Association Harpamaelle

19h30 : Vaincre votre arthrose / Laura Azenard

Samedi 7 octobre

10h : Je me soigne avec les runes / Rémi Toulouse

11h : Massage avec les bols tibétains / Carmen Levratti

12h : Centré et enraciné, je retrouve l’unité / Marie-Ange Meslin

13h : Comment l’invisible communique t-il avec nous ? / Zen Point Equilibre

14h : La kinésiologie libre quantique / Aude Bach

15h : Antalgym, une méthode incontournable pour votre Bien-être / René Adamsky

16h : Les principes de base en Ayurvéda / Maelle Cathalifaud

17h : Qu’est-ce que l’hypnose SAJECE / Anaïs Restier

18h : La médiation accompagnée par les chevaux / Chez Les Chuchoteuses

Nocturne :

19h : Grand bain de gongs / David Debernardi

19h30 : Votre dos : Capital santé à protéger / Philippe Janot

Dimanche 8 octobre

10h : Les constellations familiales avec la MédecineSymbolique / Gandy formations

11h : Les mémoires akashiques, que sont-elles ? /Christelle Pourteau

12h : Table ronde : Être est plus important que croire /Marie-Hélène Ferbos et Louis Fernandez

13h : L’hypnose régressive / Sandrine Derlot

14h : Comprendre les propriétés des pierres / AnnieGenty

15h : Comment harmoniser votre maison grâce auFeng Shui / Karine Guérinet

16h : Stress, Corps et Réflexologie / Delphine Baudin

17h : La PNL au service du bien-être / JacquelineAlexandre

18h : Parlons des signes / Blandine Duval

Infos pratiques :

Entrée pour la journée (Stands + Conférences) : 5€

Entrée gratuite pour -18ans et PMR

Pass Zen : 3 jours + 1 nocturne : 10€

Pass VIP : 3 jours + 2 nocturnes : 15€

Vendredi : Gratuit pour les +65 ans

Restauration sur place toute la journée

+ d’infos

Pavillon Buxerolles bd robert schuman limoges Limoges 87068 Uzurat Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.salons-bienetre.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T13:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

Bien-être conférence

D.R.