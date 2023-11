UP’ Université Populaire : Révolutions musicales Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

UP' Université Populaire : Révolutions musicales
Samedi 25 novembre, 16h00
Pavillon Blanc Henri-Molina

Dans le cadre de l'Université populaire de Colomiers, participez à la conférence présentée par Sophie Gaillot Miczka, diplômée de musicologie de l'Université Paris-Sorbonne.

Au cours du 19e siècle, des peuples d'Europe centrale vivent sous la domination de l'Empire d'Autriche. Alors que la langue officielle est l'allemand, comment contourner l'interdit pour éveiller les consciences nationales et imposer sont identité culturelle ?

Entrée libre

Horaires 16h

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

