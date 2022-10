Ateliers seniors: visite du Pavillon Blanc Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ateliers seniors: visite du Pavillon Blanc Pavillon Blanc Henri-Molina, 8 décembre 2022, Colomiers. Ateliers seniors: visite du Pavillon Blanc Jeudi 8 décembre, 14h00 Pavillon Blanc Henri-Molina Visite du Pavillon Blanc Henri Molina ————————————- Venez découvrir cet établissent municipal culturel et toute l’offre de prêt de documents, de ressources numériques, d’ateli Pavillon Blanc Henri-Molina Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Haute-Garonne Occitanie

Pavillon Blanc Henri-Molina Visite du Pavillon Blanc Henri Molina Venez découvrir cet établissent municipal culturel et toute l’offre de prêt de documents, de ressources numériques, d’ateliers ludiques, d’exposition… Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Horaires de 14h à 15h45 Détails sur le lieu: Pavillon Blanc Henri Molina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T14:00:00+01:00

2022-12-08T15:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Pavillon Blanc Henri-Molina Adresse Pavillon Blanc Henri-Molina Ville Colomiers Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Departement Haute-Garonne

Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ateliers seniors: visite du Pavillon Blanc Pavillon Blanc Henri-Molina 2022-12-08 was last modified: by Ateliers seniors: visite du Pavillon Blanc Pavillon Blanc Henri-Molina Pavillon Blanc Henri-Molina 8 décembre 2022 COLOMIERS Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers

Colomiers Haute-Garonne