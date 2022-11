Conte jeune public Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Conte jeune public Samedi 3 décembre, 16h00 Pavillon Blanc Henri-Molina Ce spectacle familial stimule l'imaginaire autour des êtres surnaturels hostiles : sorcières, ogres, géants méchants ou stupides, lutins malicieux…Les histoires, basées sur des superstitions italien

Pavillon Blanc Henri-Molina Ce spectacle familial stimule l’imaginaire autour des êtres surnaturels hostiles : sorcières, ogres, géants méchants ou stupides, lutins malicieux…Les histoires, basées sur des superstitions italiennes apportent une ambiance inquiétante mais également suspense et humour. dans ces contes souvent facétieux, la ruse du héros le sauve in extremis du danger. + d’infos Horaires 16h Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

