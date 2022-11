Foire aux questions numériques Pavillon Blanc Henri-Molina Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Pavillon Blanc Henri-Molina Besoin d’un coup de pouce ? Lors de cette permanence dédiée, l’équipe du Pavillon blanc Henri-Molina propose un accompagnement dans vos usages numériques : bureautique, périphériques, internet, moteurs de recherche, messageries, réseaux sociaux, données personnelles… Venez avec vos questions (et votre matériel si possible) et tentons de trouver la solution ensemble tandis que vous restez aux manettes ! [FAQ : foire aux questions] Entrée libre | Tout public | + d’infos Horaires 14h30-16h30 Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina

2022-12-01T14:30:00+01:00

2022-12-01T16:30:00+01:00

