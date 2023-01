Ateliers « Gamothèque » Pavillon blanc, 18 janvier 2023, Colomiers.

### Les mercredis 18 janvier, 1er et 15 février de 15h à 18h. Vous êtes plutôt Among Us ou Tusmo ? Console ou jeux mobiles ? Certains mercredis après-midi, on sort les jeux vidéo, on joue ensemble

Vous êtes plutôt Among Us ou Tusmo ? Console ou jeux mobiles ? Certains mercredis après-midi, on sort les jeux vidéo, on joue ensemble à tout âge et on discute de nos pratiques vidéoludiques !

Entrée libre | Tout public | Auditorium | Pavillon blanc Henri Molina

15h-18h

