PBCN 2023 – Soirée de remise des prix Pavillon Bayeux, 14 octobre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

30ème édition du Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre du 9 au 15 octobre. Le président du jury est cette année Don McCullin, l’un des plus grands photographes de guerre de la fin du XXè siècle. Le samedi 14 octobre a lieu la soirée de remise des prix (sur réservation)..

2023-10-14 18:30:00 fin : 2023-10-14 21:30:00. .

Pavillon Place Gauquelin Despallières

Bayeux 14400 Calvados Normandie



30th Bayeux Calvados Normandie War Correspondents’ Award, October 9-15. This year’s president of the jury is Don McCullin, one of the greatest war photographers of the late 20th century. The awards ceremony takes place on Saturday, October 14 (reservation required).

la 30ª edición del Premio Bayeux Calvados Normandía para Corresponsales de Guerra se celebra del 9 al 15 de octubre. Este año, el presidente del jurado es Don McCullin, uno de los mejores fotógrafos de guerra de finales del siglo XX. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el sábado 14 de octubre (previa reserva).

30. Ausgabe des Preises Bayeux Calvados Normandie für Kriegsberichterstatter vom 9. bis 15. Oktober. Vorsitzender der Jury ist dieses Jahr Don McCullin, einer der größten Kriegsfotografen des späten 20. Jahrhunderts. Am Samstag, den 14. Oktober findet die Abendveranstaltung zur Preisverleihung statt (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité