Soutenance de thèse : Anaïs Palin, Equipe 4 IRSD Pavillon Baudot, 24 novembre 2022, Toulouse. Soutenance de thèse : Anaïs Palin, Equipe 4 IRSD Jeudi 24 novembre, 14h30 Pavillon Baudot Titre : Métabolisme du fer : de la régulation à la thérapie Pavillon Baudot Purpan Toulouse Ouest Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Titre : Métabolisme du fer : de la régulation à la thérapie Résumé : Ma thèse a principalement consisté à l’étude des liens entre le métabolisme du fer et les pathologies associées au syndrome métabolique. Particulièrement, comprendre le rôle des dépôts de fer dans les cellules hépatiques et le développement de la NASH, ainsi que l’étude des liens entre la Matriptase-2 et le diabète de type II. Enfin, nous avons développé une nouvelle stratégie thérapeutique pour la B-thalassémie, avec l’utilisation d’un anticorps inhibiteur de la Matriptase-2.

2022-11-24T14:30:00+01:00

2022-11-24T17:00:00+01:00

