Val-de-Marne Visite du Pavillon Baltard Pavillon Baltard Nogent-sur-Marne, 16 septembre 2023, Nogent-sur-Marne. Visite du Pavillon Baltard Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Pavillon Baltard Entrée libre, gratuit Visite découverte du Pavillon Baltard.

Découvrez le Pavillon Baltard de son origine aux Halles centrales de Paris jusqu’à son installation à Nogent-sur-Marne. Pavillon Baltard 12 avenue Victor-Hugo 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Beauté Baltard Val-de-Marne Île-de-France http://www.pavillonbaltard.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

