Pavés Sensations Grand’ Place, 2 octobre 2021, Roubaix.

Pavés Sensations

Grand’ Place, le samedi 2 octobre à 10:00

**À l’occasion de ce Paris-Roubaix 2021, le groupe “Roulez, Roubaix !” vous invite à une sortie vélo conviviale le samedi 2 octobre 2021 à 10h depuis Grand Place, à Roubaix, bien sûr !** Venez VOUS tester et tester votre monture sur UN secteur pavé diabolique. **✦ L’IDÉE ? ✦** Rouler en groupe, s’amuser et aller se faire secouer le cocotier sur un secteur pavé bien choisi, bien se marrer et râler parce que c’est l’enfeeeer et pouvoir compatir avec les coureurs cyclistes que vous verrez le lendemain assis confortablement dans votre canapé ;) → Parcours de 20 km accessible à tous les vélos. → Un photographe sera là pour immortaliser cette première sortie de groupe, et votre être tout entier quand il se fera secouer sur les pavés. → Apéro pour les héros du jour à la terrasse d’un café à Roubaix. **✦ JE RÉCAPITULE ✦** Rendez-vous à 10h Le samedi 2 octobre 2021 Départ de la Grand Place de Roubaix Parcours simple et accessible de 20 km Pistes cyclables et canal Un secteur pavé Casque recommandé Accessible à tous les vélos, sauf les épaves… il n’y aura pas de dépanneuse ;)

Gratuit – tous vélos acceptés

Sortie vélo conviviale de 20 km pour tous vélos par Roulez, Roubaix ! + Apéro !

Grand’ Place Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:30:00