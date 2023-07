FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS PAVANT Pavant, 28 juillet 2023, Pavant.

FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS Vendredi 28 juillet, 19h00 PAVANT

Musiques en Omois est un festival gratuit de musiques actuelles itinérant qui se déroule dans le sud de l’Aisne. Il apporte culture et sens du vivre ensemble au cœur des territoires ruraux.

www.musique-en-omois.com

19H • AUX PUCES SUPERPHONIQUES (Bric à Brac Orchestra)

20H15 et 21H30 • COMPA’NI OUI NI NON (atelier théâtre jeune public)

20H45 • SHAPE

22h30 • NO MONEY KIDS

PAVANT PAVANT Pavant 02310 Aisne 0323716860 présence de parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T19:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

©NO-MONEY-KIDS