PAUVRES CREATURES Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, jeudi 8 février 2024.

PAUVRES CREATURES De Yórgos Lánthimos Avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe Comédie, Drame, Fantastique, Romance, Science Fiction 2024 2h21 8 et 10 février Cinéma Le Dunois Beaugency tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:51:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:51:00+01:00

Avertissement des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération.

bande annonce

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@ville-beaugency.fr »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Pauvres Cru00e9atures (Pauvres Cru00e9atures Bande-annonce VF). Pauvres Cru00e9atures, un film de Yu00f3rgos Lu00e1nthimos », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Pauvres Cru00e9atures Bande-annonce VF », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img3.acsta.net/videothumbnails/23/12/13/09/05/3501432.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19604615.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19604615&cfilm=290065.html »}]

pauvres creatures