PAUVRES CREATURE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, mercredi 24 janvier 2024.

PAUVRES CREATURE Nouveautés 24 30 janvier UGC Issy-les-Moulineaux

Début : 2024-01-24

Fin : 2024-01-30

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/film.html?id=15477 »}]

Cinema ugc