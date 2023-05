24 H-VTT du Périgord le bourg, 24 juin 2023, Paussac-et-Saint-Vivien.

24H – VTT. Course VTT d’endurance de 8km en solo ou en équipe (2,4,6). Venez faire le plus grand nombre de fois un circuit d’environ 8 km!!.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . .

le bourg

Paussac-et-Saint-Vivien 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



24H – MTB. Endurance MTB race of 8km solo or in teams (2,4,6). Come and ride as many times as possible on a circuit of about 8 km!

24H – BTT. Carrera de resistencia en bicicleta de montaña de 8 km en solitario o por equipos (2,4,6). ¡Ven a pedalear tantas veces como puedas en un circuito de unos 8 km!

24H – MOUNTAINBIKE. Ein 8 km langes Ausdauer-Mountainbike-Rennen, das Sie allein oder im Team (2,4,6) bestreiten können. Fahren Sie eine 8 km lange Strecke so oft wie möglich!

Mise à jour le 2023-05-11 par Val de Dronne