L’espace d’un week-end, Paluel prend l’allure d’un conte de Noël avec un Marché de Noël réunissant artisans et créateurs locaux, dans l’enceinte du site culturel du Clos des Fées. 2 et 3 décembre 1

Dans une mise en lumière réalisée par l’équipe du Clos, différents artisans donnent rendez-vous afin de présenter leurs produits festifs en un seul et même espace. On pourra ainsi trouver les gelées et chutney de Blandine Beuzelin, confiturière qui fabrique encore à l’ancienne dans des chaudrons en cuivre. Spécialistes des produits de la mer, Théo Truchon fera déguster des assiettes de coquilles, saumon et huitres. Miels et bougies en cire d’abeilles seront également de la partie avec les produits de Frank Décultot. A cela s’ajoutera un vaste choix de boissons festives tels que vins, champagnes, rhums agricoles ou les fameuses bières de la brasserie du Phare.

Côté artisanat d’art, on retrouvera Anne-Sophie Maignant qui fera découvrir ses bijoux, végétaux travaillés ou bol en papier teints à la châtaigne. Céramiste, Nathalie Lebaillif-Laurent présentera quant à elle ses créations de vases et de fleurs pour embellir les tables de fête. Dans un autre registre, Annick Dupré, à la fois litho-thérapeute et maître Reiki, exposera ses bijoux en pierre naturelle et pyramides d’orgonites. Signalons aussi les poteries en terre repoussée et raku,les articles en mohair des chèvres angora de Lorène Caÿté dont l’élevage se trouve à Sasseville, les cosmétiques naturels de Noémie Primont, les guirlandes de Corine Roger ou des livres d’art. Outre le marché, des artistes seront présents et des ateliers seront proposés autour de la technique du rempotage.

Conifère emblématique de Noël, le sapin aura son espace avec de petits sapins en bois. Et pour braver les frimas de saison, La Crêpe enchantée tiendra un stand de boissons chaudes et galettes de sarrasin.

Marché de Noël à Paluel : samedi 2 décembre, 14h > 20h et dimanche 3 décembre, 10h > 18h

Entrée libre. Renseignements : www.leclosdesfees-village.fr. Le Clos des Fées – Hameau de Conteville, 24, route des falaises, 76450 Paluel.

