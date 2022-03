Pauses et vous (faune et flore) dans le jardin partagé au pied des remparts Jardin partagé au pied des remparts Poncin Catégories d’évènement: Ain

Jardin partagé au pied des remparts, le dimanche 5 juin à 09:00

Prendre le temps de la découverte, le temps de la pause : Alexandre et Hélène, naturalistes, présenteront aux visiteurs la faune sauvage et la flore dans notre environnement le plus proche. Ils nous donneront l’envie de cotoyer cette biodiversité en faisant plus ample connaissance avec elle. Un atelier nichoirs, gîte à chauve-souris sera organisé.

inscription fortement conseillée

Découverte de la faune et de la flore sauvage dans le jardin partagé Jardin partagé au pied des remparts 2 Place Feltin 01450 PONCIN Poncin Ain

