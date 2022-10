Pause Yoga : La posture : l’attitude juste et le travail postural Bertholène Bertholène BertholèneBertholène Catégories d’évènement: Aveyron

Bertholène Bertholène

Pause Yoga : La posture : l’attitude juste et le travail postural Bertholène Bertholène, 26 novembre 2022, BertholèneBertholène. Pause Yoga : La posture : l’attitude juste et le travail postural

186-188 AYRINHAC Bertholène Aveyron Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac AYRINHAC 186-188 Bertholène

2022-11-26 – 2022-11-28

AYRINHAC 186-188

Bertholène

Aveyron Bertholène Aveyron 186-188 AYRINHAC Rue du Lavoir Bertholène Cours de 3h30 : débutant par une marche dans les bois. (Technique de la marche Afghane) suivie d’un travail en salle ou seront abordés la posture, le souffle, relaxation, méditation et l’approche de la philosophie yogique. Pour terminer une collation offerte et un temps d’échange clôturera ce cours. Je vous invite dans un havre de paix, en pleine campagne pour découvrir le yoga de base ou chacun va pratiquer sous aucune compétition envers soi même et les autres. +33 6 77 86 88 30 Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

AYRINHAC 186-188 Bertholène Bertholène

dernière mise à jour : 2022-10-19 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Bertholène Bertholène Autres Lieu Bertholène Bertholène Adresse Bertholène Aveyron Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac AYRINHAC 186-188 Ville BertholèneBertholène lieuville AYRINHAC 186-188 Bertholène Bertholène Departement Aveyron

Bertholène Bertholène BertholèneBertholène Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bertholenebertholene/

Pause Yoga : La posture : l’attitude juste et le travail postural Bertholène Bertholène 2022-11-26 was last modified: by Pause Yoga : La posture : l’attitude juste et le travail postural Bertholène Bertholène Bertholène Bertholène 26 novembre 2022 186-188 AYRINHAC Bertholène Aveyron Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac Aveyron Bertholène

BertholèneBertholène Aveyron