La Station V, le jeudi 18 novembre à 12:30

UN MOMENT CONVIVIAL ET D’APPRENTISSAGE AUTOUR DU VÉLO L’équipe de la Station V de Labège vous invite à la PAUSE VÉLO de l’automne le jeudi 18 novembre 2021 de 12h30 à 14h dans ses locaux. Venez apprendre à réparer votre vélo à l’aide de notre mécanicien spécialisé et pédalez vers la vélonomie ! Lors de cet atelier participatif, vous aurez à disposition tous les outils nécessaires ainsi que des pièces d’échange (disponibles à l’achat). Thématique de la journée : comment créer son itinéraire à vélo ? Quels outils sont les plus appropriés ? Quel chemin favoriser ? Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions ! À très bientôt pour des moments de cyclo-fun ! N’oubliez pas votre petite reine !

Entrée libre sur inscription : mdmc@maisonduvelotoulouse.com / 05 61 75 80 80

Venez réparer votre vélo et discuter itinéraires cyclables à la Station V de Labège le jeudi 18 novembre de 12h30 à 14h. La Station V 61 rue Pierre et Marie Curie Labège Labège Haute-Garonne

2021-11-18T12:30:00 2021-11-18T14:00:00

