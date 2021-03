Labège La Station V Haute-Garonne, Labège PAUSE VELO La Station V Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

PAUSE VELO La Station V, 1 avril 2021-1 avril 2021, Labège. PAUSE VELO

La Station V, le jeudi 1 avril à 12:30

L’équipe de La Station V à Labège vous invite à la **PAUSE VÉLO du jeudi 1 avril 2021 de 12h30 à 14h00 dans ses locaux.** Pendant votre pause-déjeuner, venez **apprendre à réparer une crevaison.** Comment choisir sa chambre à air, son pneu, quels outils utiliser, entretien de sa roue,… **venez** **poser vos questions et bénéficiez de conseils.**

Un conseiller mobilité et un mécanicien vélo animent cet atelier. Inscription gratuite et limitée au 05 61 75 80 80 ou [[mdmc@maisonduvelotoulouse.com](mailto:mdmc@maisonduvelotoulouse.com)](mailto:mdmc@maisonduvelotoulouse.com) Le concept de la « Pause Vélo » : Tous les 1ers jeudis de chaque mois entre 12h30 et 14h une thématique vélo sera abordée à La Station V. Ce temps se veut convivial et participatif. Vous avez envie d’aborder une thématique vélo en particulier ? Faites-nous le savoir ! ?

Cette animation est soutenue par le Sicoval et Tisséo collectivité. _Avec le covid-19 nous invitons les participants à manger avant ou après l’animation en dehors de l’établissement. L’animation se déroulera à l’extérieur devant La Station V._ A très bientôt !

2021-04-01T12:30:00 2021-04-01T14:00:00

