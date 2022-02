Pause vélo 24 mars 2022 | Atelier vélo participatif La Station V Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Station V, le jeudi 24 mars à 12:30

Remplacer les freins, faire briller son vélo, pratiquer la crevaison, comprendre les mécanismes de la direction, parler de sécurité vélo ou de transport enfants. Abordons ensemble toutes les thématiques qui piquent votre curiosité ! Nos mécaniciens et bénévoles vous accompagneront dans un apprentissage pratique et participatif de l’anatomie des cycles. Un moment de partage de nos savoir-faire vous attend pour que l’autonomie mécanique devienne aussi simple qu’un coup de pédale. Nos meilleurs outils sont à votre disposition pour un bricolage digne de ce nom et les pièces d’échange, disponibles à l’achat. Apprendre à réparer sur son biclou n’a jamais été aussi convivial ! Nous répondons à toutes vos questions, vous enseignons les secrets de la technique vélo et vous donnons les renseignements nécessaires pour devenir un pro du vélo. Afin de respecter les gestes barrières et les mesures gouvernementales, le nombre d’inscrits sera limité. Merci de nous contacter par courriel à l’adresse [mdmc@maisonduvelotoulouse.com](mailto:mdmc@maisonduvelotoulouse.com) ou bien par téléphone au 05 61 75 80 80. N’oubliez pas votre petite reine !

Gratuit sur inscription

L’équipe de la Station V de Labège vous invite à participer à la deuxième Pause Vélo de mars le jeudi 24 mars 2022 de 12h30 à 14h dans nos locaux à Labège. La Station V 61 rue Pierre et Marie Curie Labège Labège Haute-Garonne

