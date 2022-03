Pause spirituelle et fraternelle au Maroc Monastère de la Visitation, 28 mai 2022, Tazert-n-Bouydir.

Pause spirituelle et fraternelle au Maroc

du samedi 28 mai au vendredi 3 juin à Monastère de la Visitation

**Découverte du Monastère de la Visitation à Tazert au Maroc** **Du 28 mai au 3 juin** TAZERT est un village de 900 à 1000 habitants. Et c’est en haut de ce village que se situe le Monastère de LA VISITATION. Nous empruntons un chemin de terre et de pierres pour y arriver. On traverse les champs de blés, d’orges, les champs d’oliviers, les troupeaux de moutons et de chèvres. La plus grande des richesses de ce lieu est le silence qui y règne avec le chant des oiseaux le ciel étoilée, le jardin fleurit, des cactus en fleurs et des géraniums, des bougainvilliers. Une grande chapelle. Tout pour rejoindre la profondeur de l’Homme… La population du village est d’origine berbère et est marquée par la présence Chrétienne au cœur de leur village. Notamment, le monastère qui a une grande et une belle histoire sacrée, marquée par la présence DE FRERES FRANCISCAINS pendant 40 ans et de SŒURS CLARISSES de rite oriental aussi 40 ans. Lieu de ressourcement, de prière, de rencontres. **Taille du groupe : limité à 12 personnes. Inscription validée par ordre d’arrivée.** **Projet : pause spirituelle franciscaine et découverte** **Inscriptions, contacts, infos :** **Violaine 06 04 01 79 88 [vnavizet@wanadoo.fr](mailto:vnavizet@wanadoo.fr)** **Sœur Pierre Marie : 06 80 70 05 36 [pierremariemons@gmail.com](mailto:pierremariemons@gmail.com)** [**Téléchargez le tract de présentation**](https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2022/03/2022-02-TAZERT.pdf)

Proposition de séjour chez les Sœurs de Saint François d’Assise de Tazert en terre d’islam

Monastère de la Visitation Tazert Tazert-n-Bouydir Province de Taroudant



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

