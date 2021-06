Chadrac Chadrac 43770, CHADRAC Pause-Poésie: Poésilience Chadrac Chadrac Catégories d’évènement: 43770

Chadrac 43770 Chadrac Poésie et résilience avec Jean-Pierre Siméon « La poésie sauvera le monde ». +33 4 71 05 40 99 http://www.mptchadrac.fr/ Poésie et résilience avec Jean-Pierre Siméon « La poésie sauvera le monde ».

